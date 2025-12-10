9日、イタリアでメローニ首相、教皇レオ14世と会談したウクライナのゼレンスキー大統領/Francesco Fotia/Reuters

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、支援国が投票の安全を確保できるのであれば、ウクライナは今後60日から90日以内に選挙を実施する用意があると明らかにした。米国のトランプ大統領からの批判に続く形での発言となっている。

ゼレンスキー氏は、イタリアの首相およびローマ教皇レオ14世との会談後、同国を離れる機内で記者団に対し、「私は選挙の準備ができている」と述べた。

また「それだけでなく、私は米国に対し、欧州諸国の同僚と共に選挙の安全確保に協力するよう要請している。今こそこれを公然と宣言する」と付け加えた。

この発言に先立ち、トランプ氏は米政治専門サイト「ポリティコ」とのインタビューで、ウクライナ指導部について、「選挙を行わない」口実に戦争を利用しているとの見方を表明。今こそ選挙を実施するべき時だとの認識を示していた。

「彼らは民主主義を口にするが、もはや民主主義とは言えないところまで来ている」と、トランプ氏はポリティコに語った。

これに対しゼレンスキー氏は、権力にしがみついているという見方を否定。安全保障が主要な懸念事項だと述べた。

「我が国の軍隊がミサイル攻撃を受けている中で、どうやってこれを実現できるのか。問題は、有権者らがどうやって投票するかだ」（ゼレンスキー氏）

ゼレンスキー氏はさらに、戒厳令下でも選挙を実施できるようにするための法案をウクライナの議員らに準備するよう求めていると述べた。

また、この問題は「ウクライナ国民のためであり、他国の人々のためではない」と警告。提携する各国への敬意を示しつつ、自身は選挙の準備ができていると強調した。

今回の動きは、ウクライナとその支援国が4年近く続いた戦争の終結を目指して数日間協議を行ったことを受けてのものだ。

今週行われた欧州各国首脳との会談後、ゼレンスキー氏は、ウクライナからの最新の和平提案を10日にも米国に向けて提出したいとの考えを示した。