市民権・移民局（USCIS）の事務所に手続きに訪れた人たち＝米フロリダ州マイアミ/Wilfredo Lee/AP/File

（CNN）米国務省は、トランプ政権が今年に入って取り消したビザが8万5000件に上り、昨年の2倍を超えたと発表した。これには学生ビザ8000件あまりが含まれる。

トランプ政権は米国内の移民を狙い撃ちにすると同時に、米国への入国を制限する取り組みを強化している。

国務省当局者は8日、過去1年間のビザ取り消しのうちほぼ半数は、酒気帯び運転や暴行、窃盗などの違法行為が理由だったと説明。残る半分については理由を明らかにしなかった。ただ、同省は過去にビザ取り消しを正当化する理由として、期限切れや「テロ支援」を挙げている。

トランプ政権は特に、パレスチナ自治区ガザ地区の戦争に対する抗議行動にかかわった留学生を、反ユダヤ主義者やテロ支援者と位置付けて標的としてきた。国務省は10月、保守活動家チャーリー・カーク氏殺害を「称賛した」とされる数人のビザを取り消したことを明らかにした。

国務省は8月、米国の有効なビザを保有している「5500万人以上の外国人全員」を対象として、「継続的な審査」の政策を実行に移す計画を表明していた。

国務省はビザ発給の審査基準も厳格化している。ロイター通信によると、先週の外交公電で示された条件に基づき、国務省は特殊技能職向けの就労ビザ「H1-B」の審査を強化する一環として、コンテンツモデレーションやファクトチェックなどの業務にかかわった人へのビザ発給を拒否できる。これに先立ちマルコ・ルビオ国務長官は5月に、米国人を「検閲」する外国人のビザ発給を制限する方針を発表していた。