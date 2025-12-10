¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè49²ó¡¡Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
11·î18Æü¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á100»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï3-0¤Ç´°Éõ¡£¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÈÄÁÒ Þæ¤ÏU-21¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î»Ø´ø´±¤Î²¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¸ì¤ëÂè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï?¡ÚDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¡Û
ÆüËÜÂåÉ½¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡¢11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï(11·î18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¡£ËÍ¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë±¦CB¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢3-0¤Ç´°Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á100»î¹çÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬·è¤á¤¿2ÅÀÌÜ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ò°Ï¤ó¤ÇÎØ¤Ë¤Ê¤ê´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ï¿´Äì¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¡¢WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡£µåºÝ¤Ë¶¯¤¯¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤´ÖÆîÊÆ¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÍ¤éÆüËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥±¥¬¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø(3-2)¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤â¥°¥Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¿Í¤¬¶¯¤¯¤ÆÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢µ¡Æ°À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£º£¸½ºß¡¢¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³§¤¬½ßÇ·²ð¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢½ã¿è¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏWÇÕËÜÂç²ñ¤ÎÏ¢Àï¤òÀï¤¤È´¤¯¾å¤ÇÁØ¤Î¸ü¤ß¤È¶¯²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤à¤·¤í½ßÇ·²ð¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£
¤â¤Ï¤äÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¹ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤ÆÊª¤ª¤¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡£Æüº¢¤«¤é³¤³°¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤«¤é¤À¡£ËÍ¤ÏËÍ¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÚÆüËÜÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±¢¤Ç¤ÎÆ°¤¤ËÃ¦Ë¹¡Û
ËÍ¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¤È¤¡£18Ç¯¡¢´ÆÆÄ¤¬U-21ÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆAFC U-23Áª¼ê¸¢¤ØÎ×¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½8Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îà¿Í´ÖÎÏá¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤Î´ÆÆÄ¤À¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Ï°Ê¿´ÅÁ¿´¤À¡£Æüº¢¤«¤é¡¢ËÍ¤éÁª¼ê¤Ï³§»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤â¤«¤Ê¤ê¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤ÏÏÃ¤·¹þ¤à¡£Îý½¬»þ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢»Ø¼¨¤¹¤ë¡£
AÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄÂÎÀ©¤¬2´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤ËÅìµþ¸ÞÎØ2020(Åö»þ¤ÏAÂåÉ½¤È·óÇ¤)¡¢¤½¤·¤Æ22Ç¯WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤é¤Î·Ð¸³ÃÍ¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î½ÏÎýÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤À¤È»×¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ïà¥Ö¥ì¤Ê¤¤á¤È¤³¤í¡£
¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²¹¸ü¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿Ä¤¬°ìËÜÄÌ¤Ã¤Æ¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î»¨²»¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Þ¤¿Íê¤â¤·¤¤¡£
9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³Àï(9·î7Æü¡£°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö)¤È¥¢¥á¥ê¥«Àï(9·î10Æü)¤Î´Ö¤ËÌó3000Ò¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤È3»þ´Ö¤Î»þº¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤ÉÎý½¬»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãæ2Æü¤Ç¤Û¤Ü¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤È¤¤¤¦Ä¶¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï0-2¤ÈÇÔÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¡£
ËÍ¤é¤¬±óÀ¬¸å¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¸õÊäÀè¤Î»ë»¡¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²áµî¤Ë¶ì¤¤·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
14Ç¯¤ÎWÇÕ¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òµ¤¸õ´Þ¤á¤Æ´Ä¶Åª¤Ë²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Çµ¤²¹¤ä¼¾µ¤¤¬¤¹¤´¤¤»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£(DFÄ¹Í§)Í¤ÅÔ·¯¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ±¤¸Å²¤ÏÆóÅÙ¤ÈÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ÑÀª¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤À¡£
Âè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½ÏÎýÅÙ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÃÄ·ëÎÏ¤ÏÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¿Ê²½¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÄÁÒ Þæ
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í