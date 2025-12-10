KISS OF LIFEのプロフィール帳を大公開！
今回は、12月16日(火)にKISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]を開催するKISS OF LIFEのメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。なかなか見られない４人のプライベートはファン必見！
■JULIE(ジュリー)のプロフィール帳
■NATTY(ナッティ)のプロフィール帳
■BELLE(ベル)のプロフィール帳
■HANEUL(ハヌル)のプロフィール帳
取材・作成=HOMINIS編集部
放送情報
KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]
公演日時：2025年12月16日(火)
会場：東京ガーデンシアター
放送日時：2025年12月16日(火)18:30〜 生中継 ※再放送は12月21日(日)0:00〜 ほか
チャンネル：GAORA SPORTS(スカパー！)
GAORA公式サイト
https://www.gaora.co.jp/andmore/4239980
配信サイト
https://kissoflife.lnk.to/tokyomissionstart
'Lucky' Official Music Video
https://youtu.be/j6OqLm0lQ68?si=ALEcDnXROP9Yu_ag
最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ