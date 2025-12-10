ÀÐÀîÊÔ¡¡¸¸ÁÛ¤«¸½¼Â¤«¡¢Ææ¹¤¬¤ë¸ÅÅÔ¡¡Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦ºØÆ£ÈþÆà»Ò
Àã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¤Ò¤¬¤·Ãã²°³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤é¡á£²·î¡¢¶âÂô»Ô
¡¡²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤½¤Î±ü¤ÎÆüËÜ³¤¤ËÂç¤¤¯ÆÍ¤½Ð¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¡£ÀÐÀî¸©¤ÎÊ¸³Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡×¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤òÃ¼Åª¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¡Ê£±£¹£µ£¹Ç¯¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤À¤í¤¦¡£·ëº§Ä¾¸å¤Ë¼ºí©¤·¤¿É×¤Î¾ÃÂ©¤òµá¤á¡¢Åìµþ¤«¤é¶âÂô¤ËÈô¤ó¤ÀÄ÷»Ò¡Ê¤Æ¤¤¤³¡Ë¡£Èà½÷¤¬¸½ÃÏ¤È¹Ô¤Íè¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î²áµî¤ÈÈà¤¬±©ºð¡Ê¤Ï¤¯¤¤¡Ë·´¹âÉÍÄ®¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÊÌ¤Î½÷À¤È¤ÎÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤ò¤¸¤é¤·¤Ë¤¸¤é¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¿¿Áê¡£ÎõÉ÷¤¬¿á¤¯Ç½ÅÐ¤ÎÀ¾³¤´ß¤ÎÃÇ³³¤¬È´·²¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡²¸ÅÄÎ¦¡Ø¥æ¡¼¥¸¥Ë¥¢¡Ù¡Ê£²£°£°£µÇ¯¡¿³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤À¡£Ì¾²È¤ÎÅö¼ç¤Î´ÔÎñ½Ë¤¤¤È¤½¤ÎÊì¤ÎÊÆ¼÷½Ë¤¤¤ò·ó¤Í¤¿ÀÊ¤Ç»Ò¤É¤â£¶¿Í¤ò´Þ¤à£±£·¿Í¤¬ÆÇ»¦¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤Ï»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤ò¸ì¤ë¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Øé®¡Ê¤ä¤Ö¡Ë¤ÎÃæ¡Ù¤Ë»÷¤¿·Á¼°¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÕÌÜ¤Î¾¯½÷Èì¼Ó¡Ê¤Ò¤µ¡Ë»Ò¤Î´ØÍ¿¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿Áê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡££Ë»Ô¤È¤À¤±µ¤µ¤ì¤¿³¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¶âÂô¤Ç¡¢ºøÁî¡Ê¤µ¤¯¤½¤¦¡Ë¤¹¤ë¾Ú¸À¤ËÆÉ¼Ô¤ÏËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ºÔÀî¡Ê¤µ¤¤¤¬¤ï¡Ë¤ÈÀõÌîÀî¤È¤¤¤¦£²ËÜ¤ÎÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¡££²£°£±£µÇ¯¤ËËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÄ¹Ìî¡½¶âÂô´Ö¤¬³«¶È¡¢¶âÂô¤ÏÅìµþ¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾¤Ç¹Ô¤±¤ë³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤ÏÆæ¤á¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Àô¶À²Ö¡¢¼¼À¸ºÔÀ±¡Ê¤à¤í¤¦¤µ¤¤¤»¤¤¡Ë¡¢ÆÁÅÄ½©À¼¤é¤ÎÊ¸¹ë¤òÀ¸¤ó¤ÀËÌÎ¦¤Î¸ÅÅÔ¤Ï¼ÂºÝ¡¢Ê¸¿ÍÆ´¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´¶¤¸¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¾®Àâ¤¬µÈÅÄ·ò°ì¡Ø¶âÂô¡Ù¡Ê£±£¹£·£³Ç¯¡¿¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸·ÝÊ¸¸Ë¡Ø¶âÂô¡¦¼ò±ã¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¶âÂô¤Ç²È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Åìµþºß½»¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤µ¤ë¹üÆ¡¡Ê¤³¤Ã¤È¤¦¡Ë²°¤ÎÆ³¤¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¸½¼Â¤È¤â¸¸ÁÛ¤È¤â¤Ä¤«¤Ì»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶âÂô¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í£Àî·Ã¡ØÌëÌÀ¤±Á°¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê£±£¹£¹£³Ç¯¡¿Ê¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤Ï¡Ò½½Æó·î¤ÎÈ¾¤Ð¡¢¶âÂô¤Ç¤ÏÍë¤¬·ã¤·¤¯ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ïº§³°»Ò¤È¤·¤Æ¸µ·Ýµ¸¡Ê¤²¤¤¤®¡Ë¤ÎÌ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤¬¤é¤ß¤ÎÎø¤ÎÁê¼ê¤Ï²Ã²ìÍ§Áµ¤Î¿·¿Êºî²È¡£¿·´´Àþ³«¶È»þ¤Î£²£°£±£µÇ¯¤Ë°ìÉô²þ¹Æ¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Ò¤¬¤·Ãã²°³¹¤ÎÆü¾ï¤¬¸«¤¨¤ë¶âÂô¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Îø°¦¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ÞÌÚ´²Ç·¡Ø¼ëºí¡Ê¤È¤¡Ë¤ÎÊè¡Ù¡Ê£±£¹£·£¸Ç¯¡¿³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤³¤ÎÃã²°³¹¤Î±ýÇ¯¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò·Ýµ¸¤À¡£
¡¡»þ¤Ï£±£¹£°£µÇ¯¤ÎÆüÏªÀïÁè»þ¡¢¥í¥·¥¢ÊáÎº¤Î¼ýÍÆ½ê¤¬¤¢¤ë·óÏ»±àÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë½±·â»ö·ï¡£Êª¸ì¤Ï»ö·ï¤ò±£¤·¤¿¤¤ÆüËÜ·³¤ÎÍ×µá¤ò½³¤Ã¤¿·Ýµ¸À÷Çµ¡Ê¤½¤á¤Î¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£À÷Çµ¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¾¯°Ó¤È·ëº§¡¢Êì¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿É×¤Îµ¢´Ô¤òÅìµþ¤ÇÂÔ¤Ä¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤ËÇä¤é¤ì¤ë¤ï¡¢É×¤ÏÀ¯¼£ÈÈ¤È¤·¤Æ¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ä¥¯¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤ï¡Ä¡Ä¡£¡Ò¤¢¤Î³¤¤Î¸þ¡Ê¤à¤³¡Ë¤¦¤Ë¥·¥Ù¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¡Ó¡Ò¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¸þ¤¦¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ÂçÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡£¶âÂô¤«¤éÂçÎ¦¤Ë¤Þ¤ÇÉñÂæ¤¬¹¤¬¤ë°ìÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¾®Àâ¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ç¿ÌºÒ¤«¤é´Ý£²Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇ½ÅÐ¤ÎÊ¸³Ø¤â¾¯¤·¤À¤±¡£
¡¡¿¹¸«ÅÐÈþÉ§¡ØÎøÊ¸¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ê£²£°£°£¹Ç¯¡¿¥Ý¥×¥éÊ¸¸Ë¡Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÂç³Ø¤«¤éÇ½ÅÐ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿Âç³Ø±¡À¸¤ÎÊª¸ì¤À¡£¼·Èø±Ø¤Ë¶á¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÇ½ÅÐ¼¯Åç±Ø¡Ê·ê¿åÄ®¡Ë¤ÎÎ×³¤¼Â¸³½ê¤ËÄÌ¤¦Èà¤Ï¡¢¥¯¥é¥²¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²¿¿Í¤â¤ÎÃÎ¿Í¤ÈÊ¸ÄÌ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¡Ò·¯¤âÇ½ÅÐ¤ØÍè¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÉÆÈ¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¤À¡Ó¤Ê¤É¤È½ñ¤¤Ä¤Ä¡¢Ç½ÅÐÅç¿åÂ²´Û¤Ç¥¤¥ë¥«¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢£Õ£Æ£ÏÅÁÀâ¤Î¤¢¤ë±©ºð»Ô¤ËÉë¤¤¤¿¤ê¡¢Èà¤ÎÆü¾ï¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ç½ÅÐ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬À¾Â¼¸ÂÀ¤À¡£¡Ø¤É¤¦¤Ç»à¤Ì¿È¤Î°ìÍÙ¤ê¡Ù¡Ê£²£°£°£¶Ç¯¡¿³ÑÀîÊ¸¸Ë¤Ê¤É¡Ë¤ÏÂçÀµ´ü¤Î»ä¾®Àâºî²È¡¦Æ£ß·À¶Â¤¤Ë»ä½Ê¤¹¤ë¡Ö»ä¡×¤¬À¶Â¤¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦¼·Èø¤ÎÊîÄó¡Ê¤Ü¤À¤¤¡Ë»û¤òË¬¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÉÆÈ»à¤·¤¿À¶Â¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¤ëÈà¤ÏÀ¶Â¤¤ÎÄÉÅé²ñ¤ò¼«¤é¼çºÅ¤·¡¢À¶Â¤Á´½¸¤Î½ÐÈÇ¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ï¥À¥á¥À¥á¤Ç¡£¸å¤Ë¡Ø¶ìÌòÎó¼Ö¡Ù¡Ê£²£°£±£±Ç¯¡Ë¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÌµÍêÇÉºî²È¤Î¾×·âºî¡££²£²Ç¯¡¢£µ£´ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿À¾Â¼¤Ï¡¢Ç°´êÄÌ¤êº£¤ÏÀ¶Â¤¤ÎÊè¤ÎÎÙ¤ÎÊè¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Ç¯¤Î¿ÌºÒ¤Ç£²¿Í¤¬Ì²¤ëÀ¾¸÷»û¤âÈïºÒ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¤ÇÊè¤Ï½¤Éü¤µ¤ì¤¿¡£´õÂå¤Îºî²È¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆÉ¼Ô¤ÈÇ½ÅÐ¤È¤Î±ï¤Ç¤¢¤ë¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯12·î6Æü·ÇºÜ