牛カツ専門店で冬季限定「牛カツと帆立カツ膳」販売

株式会社京都勝牛が展開する牛カツ専門店「牛カツ京都勝牛」は、シーズナルメニューとして人気の“牛と海鮮の相盛り膳”シリーズから、「牛カツと帆立（ほたて）カツ膳」を2025年12月9日（火）より販売する。※冬季限定商品、文中の価格は全て税込表記

北海道産のホタテ貝を丸ごと使用し、高温で揚げることでふっくら柔らかな食感に仕上げた一品。クリームソースは、優しい味わいが特徴。さらに、トリュフと黒胡椒の風味が重なり、帆立本来の上品な甘みがより一層引き立っている。他にも、わさびと出汁醤油、山椒塩、レモンなどと組み合わせるのもおすすめだという。

2025年12月9日（火）より販売

〈商品概要〉

■商品名

・牛サーロインカツと帆立カツ膳 1,859円

牛サーロインカツと帆立カツ膳

・追い帆立カツ 759円

追い帆立カツ

※一部店舗では販売価格が異なる

■販売期間

2025年12月9日(火)〜2026年2月中旬(以降なくなり次第終了)

※販売状況により終了時期が店舗ごとに異なる場合がある

■販売店舗

全国の「牛カツ京都勝牛」「牛カツと和定食 京都勝牛」店舗にて

※対象外店舗あり（成田国際空港JAPAN FOOD HALL店/東京ドーム店/みずほPayPayドーム福岡店）

※下記の店舗では「国産黒毛牛 特上サーロインカツと帆立カツ膳：3,729円」を販売する

【対象店舗】先斗町本店／京都駅前店／河原町蛸薬師店／嵐山店／三条河原町店／四条河原町店／寺町京極店／清水五条坂店／祇園八坂店／伏見稲荷店／原宿明治通り店／浅草オレンジ通り店／ダイバーシティ東京プラザ店／鎌倉駅西口店／道頓堀中座くいだおれビル店／梅田店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店／奈良公園店／近鉄奈良駅前店／メイカーズピア店

〈牛カツ京都勝牛〉

「牛カツ京都勝牛」は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げる店舗数日本一&世界一の牛カツ専門店。現在、海外では9ヵ国（韓国、台湾、香港、タイ、カナダ、インドネシア、フィリピン、シンガポール、オーストラリア）に展開中。