2児の母でタレントの藤咲凪が、“ほぼ交際0日婚”と公表した夫との2ショットを披露し、「ほんとに幸せになってほしい」「田村淳かと思いました」など反響を呼んでいる。

“AI級美少女”として話題となり、アイドルグループ「最終未来少女」のメンバーとして活動していた藤咲。2023年には、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを公表し、“リアル推しの子”と注目されてきた。2025年7月にはアイドル卒業を報告している。

そして12月7日、TBS系情報番組「サンデー・ジャポン」に出演。「3カ月前くらいに、アイドルを辞めたタイミングで突然プロポーズしていただいて、ずっと友人だったんですけど、花束を持ってプロポーズされてほぼ0日婚みたいな」と、一般男性と再婚したことを報告。お相手については「一回り年上で、癒やし系。カピバラのような可愛い感じで、子どもたちにも優しい良い人」と語っている。

再婚発表の翌日にはXを更新し、「こんなに反響があると思ってなかったので驚いてます…！たくさんの温かいお言葉ありがとうございます。かぴばら」と感謝し、夫と抱き合う2ショットを披露。

この投稿にファンからは「えーーーん、凪ちゃんが幸せそうでうれしいです…！たっくさん、幸せになってください」「かーーー！！めっちゃ綺麗なお嫁さんやん！」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）