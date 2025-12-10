＜年末調整で大ピンチ！＞高校生の扶養控除！？気づいた夫がポツリ「働きすぎかも…」【中編まんが】
これは数年前のお話です。私（ルミ、40代）は夫（スグル、40代）と娘（ラン）との3人暮らし。娘は今、男性アイドルグループNにはまっています。最初は動画サイトでNの動画を楽しんでいるだけの娘でしたが、推し活のためにバイトをはじめたいと言い出しました。勉強への影響を心配した私でしたが、社会勉強にもなると考え直して、学校生活に影響ない範囲でやることを条件に娘のバイトを許可したのです。バイトをはじめて1年ほどが経ち、慣れてきた娘は徐々にシフトを多く入れるようになりました。
部活のあとにバイトに入って帰宅してきた娘。ソファに倒れこみ「づかれたー」
娘は平日は部活の後に週2回、3時間ずつ、土日は1日につき5時間半ほど働いています。私は「少し働きすぎでは？」と思いますが、今のところ学校生活に支障なくできているので口出しせずにいます。
娘はバイト先の様子を嬉々として話してくれます。いい社会勉強になっているようでした。夏休みに突入しても、娘は学校の夏期講習と部活、バイトと忙しい毎日を過ごしています。そんな娘の姿を見て夫も「自分の小遣いを自分で稼いでえらいな」なんて感心していました。
男性アイドルグループに夢中な娘は、推し活のためにはじめたファミレスのバイトを順調に続け、平日も土日も忙しい日々を送っていました。
娘は私にバイト先での人間模様を楽しげに語り、自分の稼いだお金でライブチケットを買ったときは「喜びもひとしお」と笑顔を見せます。
私は娘の成長を感じながらも、少し働きすぎではないかと心配しましたが、娘のやる気を尊重して見守ることにしました。
ところが年末、夫から「所得税の扶養控除の壁を超えている」と聞かされ、思いがけない問題に直面するのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
部活のあとにバイトに入って帰宅してきた娘。ソファに倒れこみ「づかれたー」
娘は平日は部活の後に週2回、3時間ずつ、土日は1日につき5時間半ほど働いています。私は「少し働きすぎでは？」と思いますが、今のところ学校生活に支障なくできているので口出しせずにいます。
娘はバイト先の様子を嬉々として話してくれます。いい社会勉強になっているようでした。夏休みに突入しても、娘は学校の夏期講習と部活、バイトと忙しい毎日を過ごしています。そんな娘の姿を見て夫も「自分の小遣いを自分で稼いでえらいな」なんて感心していました。
男性アイドルグループに夢中な娘は、推し活のためにはじめたファミレスのバイトを順調に続け、平日も土日も忙しい日々を送っていました。
娘は私にバイト先での人間模様を楽しげに語り、自分の稼いだお金でライブチケットを買ったときは「喜びもひとしお」と笑顔を見せます。
私は娘の成長を感じながらも、少し働きすぎではないかと心配しましたが、娘のやる気を尊重して見守ることにしました。
ところが年末、夫から「所得税の扶養控除の壁を超えている」と聞かされ、思いがけない問題に直面するのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙