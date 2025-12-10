山形中央高校出身で、プロ野球・日本ハムで主に中継ぎや抑えとして活躍した石川直也投手がオイシックスに入団すると、きょう球団側が公表しました。

石川直也投手は2014年度のドラフト4位で山形中央高校から北海道日本ハムファイターズに入団し、NPBでは202試合に登板。6勝を挙げ31セーブを記録するなど活躍しました。

肘のケガなどがあり今シーズンは1軍登板がなく日本ハムから戦力外通告を受けましたが、現役続行を希望していました。

オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブは、新潟県新潟市に本拠地を置くプロ野球球団。2024年からNPBのイースタン・リーグに参加しています。

■オイシックス公表選手データ

【新入団選手】

石川 直也(いしかわ なおや)

ポジション：投手

生年月日：1996年7月11日

身長／体重：192cm／93kg

投打：右投右打

ドラフト：2014年ドラフト4位

経歴：山形中央高-北海道日本ハムファイターズ

【NPB通算成績】

登板数202 勝利数6 防御率3.67 通算ホールド58 セーブ数31