【山田美保子のミホコは見ていた！】

３１日の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に３年ぶり４回目の出場が決まったＳｉｘＴＯＮＥＳ。６周年メドレーを披露するという。

そして１月１日は午後６時から冠番組「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日本テレビ系）正月スペシャルが放送されると発表された。「映画＆音楽＆スポーツ界のトップランナー大集結ＳＰ」で、レギュラー放送で大好評の“サイズの晩餐”が超パワーアップし、国民的俳優や超大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが正月特番ならではの豪華なサイズ２択を出題するのだ。

「行列のできる相談所」に代わって今年４月にスタートした「Ｇｏｌｄｅｎ〜」は、業界内では当初、彼らには少々荷が重いのではないかと言われていた。

だが、ジェシーを筆頭に、多くのバラエティ番組で経験を積んできたメンバーは、回を重ねるごとに「どんどんうまくなってきている」と評判に。「こんなに全員がボケまくるアイドルグループは他にいない」と中堅のお笑い芸人らも舌を巻く。

前出の“サイズの晩餐”や、出演者が作った円陣の中に堕ちてくる物が何かを当てる“動体球児”、金ピカの着流し＆ちょんまげ姿で「マツケンサンバ２」を踊りながら数を数える“マツケンナンバー”など各コーナーが秀逸で、番組はＺ世代に支持されている上、コア視聴率（１３〜４９歳）が高いことでも知られている。

アイドルグループの多くはメンバー内で役割が決まっていることが多く、例えばデビュー直後の嵐は、大野智がグループのリーダー、櫻井翔が勉強リーダー、二宮和也が俳優リーダー。相葉雅紀がアイドルリーダー、意外にも松本潤がバラエティリーダーだった。

だが「Ｇｏｌｄｅｎ〜」におけるＳｉｘＴＯＮＥＳはメンバー全員がバラエティリーダー。「スクール革命！」で芸人に揉まれてきた高地優吾はもちろん、俳優として多くの作品で評価される松村北斗や森本慎太郎も、ミュージカルで主役を張る京本大我もボケまくるし、絶妙なタイミングでツッコむ。

さらに、ＭＣとして力をつけた田中樹は、どんな大物ゲストが来ても完璧に回すので、ジェシーが一人で頑張らなくてもよくなったのは大きい。

ＶＴＲに出演する大物や人気お笑い芸人、そらジローらにもメンバー全員が敬意を払っていることにも好感がもてるし、スタッフや観客と作る空気もすこぶるいいのだ。

因って、「Ｇｏｌｄｅｎ〜」は大物が「出たい番組」、所属事務所が「出したい番組」として成長。正月ＳＰが楽しみでならない。