「乃木坂46 40thSG アンダーライブ」Leminoで生配信決定 五百城茉央がセンター・松尾美佑＆矢久保美緒卒セレも
【モデルプレス＝2025/12/10】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」は、12月19日、20日、21日に行われる「乃木坂46 40thSG アンダーライブ」の模様を生配信する。また、12月27日、28日、29日にリピート配信する。
このたび、11月26日にリリースされた乃木坂46の40th シングル「ビリヤニ」に収録されたアンダー楽曲「純粋とは何か？」を歌唱するメンバーによるライブ、乃木坂46 40thSGアンダーライブの配信が決定した。
センターを務めるのは、5期生の五百城茉央。32ndシングル以降、8作連続で選抜メンバーとして活動しており、今回初めてアンダーライブのステージに立つ。さらに、会場は2020年以来約5年ぶりとなる日本武道館。歴史が再び刻まれる武道館でのアンダーライブとなる。また、DAY1公演の本編終了後には「松尾美佑 卒業セレモニー」、DAY2 公演の本編終了後には「矢久保美緒 卒業セレモニー」を実施する。年内での活動終了を控える2 人のステージを見届けられる。（modelpress編集部）
タイトル：乃木坂46 40thSG アンダーライブ
出演：乃木坂46
配信日時：
【DAY1】2025年12月19日（金）18：30（開場17：30）
【DAY2】2025 年12月20日（土）18：00（開場17：00）
【DAY3】2025 年12月21日（日）18：00（開場17：00）
リピート配信：
【DAY1】2025年12月27日（土）20：00（開場19：00）
【DAY2】2025年12月28日（日）20：30（開場19：30）
【DAY3】2025年12月29日（月）19：00（開場18：00）
