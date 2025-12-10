「RM-G278R」

TVS REGZAは、レグザゲーミングモニター初となる4KミニLED採用の27型「RM-G278R」を12月19日に、4K対応の27型「RM-G277R」を2026年1月23日に発売する。いずれも価格はオープンで、市場想定価格はRM-G278Rが13.2万円前後、RM-G277Rが8.8万円前後。

RM-G278R

「RM-G278R」で採用した「ブラックワイドアングル液晶パネル」

レグザゲーミングモニター初の4KミニLED採用「ブラックワイドアングル液晶パネル」を採用したモデル。1,152分割のミニLEDバックライトと量子ドットフィルムにより、高輝度・高コントラスト・広色域の映像表現を実現した。色域はDCI-P3を99％カバーする。

VESA DisplayHDR 1400規格に対応し、ピーク輝度は1,400cd/md2。高コントラストでダイナミックな映像を再現するほか、広視野角ワイドアングルシートにより、上下左右178度の広視野角を実現している。

応答速度は1ms(GTG)で、リフレッシュレートは4K時160Hz、フルHD時320Hz。AdaptiveSyncをサポートする。

映像モードとして、レグザがテレビ開発で培ってきた高画質化ノウハウを採り入れたゲーム用・一般コンテンツ用モードを合計8種搭載。さらにユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセットできる「プレイヤーモード1～3」を備える。

各モードの特長は以下のとおり。

ゲーム用モード レーシング：路面の状況を安定して確認できるように映し出すモード FPS：暗いシーンの視認性に優れ、隠れた敵をより鮮明に映し出すモード RTS/RPG：カットシーンやオープンワールドに適したモード。自然な色調と柔らかなコントラスト、控えめな明るさで快適な長時間プレイをサポート MOBA：敵や味方のキャラクター、エフェクト、各種パラメーターが見やすくなるように、鮮鋭感を高めたモード一般コンテンツ用モード 標準：明るい部屋でもメリハリのある美しい映像を楽しめ、ゲームだけでなく、ストリーミングデバイスを使ったくネット動画などの視聴にも適したモード 映画：暗い環境で映画を楽しむときに適したモード スポーツ：ゴルフやサッカー、ラグビーなどの芝の緑を美しく鮮やかに描き出すモード リーディング：テキスト中心のシンプルな表示に切り替え、文字読みやすくするモード

そのほかアシスト機能として、FPSだけでなく、RPGやホラーゲーム、映画やネット動画に至るまで、暗いシーンの視認性を向上させるブラックゲインの調整や、色・形状や位置変更ができる照準機能なども搭載した。

本体背面

入力はHDMIが2系統とDisplayPort×1、USB Type-A×2、USB Type-B×1、USB Type-C×1。3.5mm 3極ステレオミニのイヤフォン端子も備える。スピーカーは非搭載。

このうちUSB Type-CポートはDP Alternateモード対応のPCと接続することで、ゲーミングモニターへの映像・音声出力、PCへの給電を、USB Type-Cケーブル1本で実現できる。給電能力は最大90W。

100cmの高さ調整や-5度～20度のチルト調整、90度±2度の回転、30度のスイーベルが可能。消費電力は80W、USB Type-Cの電力供給時は180W。

スタンドを含めた外形寸法は61.3×27×41.6～51.6cm(幅×奥行き×高さ)、重さは約7kg。

RM-G277R

「RM-G277R」

Fast IPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター。VESA DisplayHDR 400規格に対応し、ピーク輝度は400cd/m2。色域はDCI-P3を95％カバーする。視野角は上下左右178度。

応答層度は1ms、リフレッシュレートは4K時160Hz、フルHD時320Hz。AdaptiveSyncをサポートする。映像モードはRM-G278Rと同様にゲーム用・一般コンテンツ用の合計8種とプリセット可能な「プレイヤーモード1～3」を備える。

アシスト機能として、FPSだけでなく、RPGやホラーゲーム、映画やネット動画に至るまで、暗いシーンの視認性を向上させるブラックゲインの調整や、色・形状や位置変更ができる照準機能なども搭載した。

本体背面

入力はHDMIが2系統とDisplayPort×1、USB Type-C×1。極ステレオミニのイヤフォン端子も備えるほか、出力2W＋2Wのスピーカーも内蔵している。

こちらもUSB Type-CはDP Alternateモードに対応するが、給電能力は最大65W。

100cmの高さ調整や-5度～20度のチルト調整、90度±2度の回転、30度のスイーベルが可能。消費電力は65W、USB Type-Cの電力供給時は135W。

スタンドを含めた外形寸法は61.4×27×40.6～50.6cm(幅×奥行き×高さ)、重さは約6.5kg。

両モデルとも通常保証は1年間だが、レグザオンラインストアのレグザメンバーズに会員登録し、購入商品の登録を完了すると3年保証に延長される。