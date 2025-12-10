ダイアン津田＆ユースケがサンリオピューロランドで大はしゃぎ！

12月9日（火）放送の『深夜のダイアン』では、津田篤宏＆ユースケ（ダイアン）、松井ケムリ（令和ロマン）、ゆい小池がサンリオピューロランドを訪れた。

人気アトラクションに搭乗したダイアンとケムリは、おじさんとは思えないほどのはしゃぎっぷりを見せ…。

【映像】全部わかる？サンリオキャラクター名前クイズ

「娘のためにサンリオピューロランドを学びたいんでスー！」と題し、同テーマパークを訪れた今回。11歳の娘がサンリオピューロランド好きだという津田は、ここで学んで娘の心を鷲掴みにしたいと意気込む。

まずは初心者である男性3人のために、ピューロランド好きのゆい小池が“キャラクター名前クイズ”を用意。「この名前わかる？」と次々とぬいぐるみを見せていくが、ダイアンの2人は珍回答を連発する。

ここでキャラクターと名前を覚えた一同は、大人気アトラクションである「サンリオキャラクターボートライド」に向かった。

キティちゃんからパーティの招待状をもらったキャラクターたちが準備をする様子を見ることができる「サンリオキャラクターボートライド」は、ゆい小池が「入館したらまずはここに直行してください」と断言するほどイチオシのアトラクション。

乗船したときから「しゅっぱ〜つ！」とノリノリのダイアンらは、クイズで勉強した甲斐あってか「シナモロールだ！」「見て！キキ＆ララだ！」と目にしたキャラクターの名前を大喜びで叫んでいく。

「目の前に壁が！」など船が進むにつれテンションも上がっていった一行は、その後も「けろけろけろっぴ！かわいいなあ！」「ポムポムプリン！プリン作ってる！」「あひるのペックルだ！」など大騒ぎ。サンリオキャラクターたちによる超豪華パーティの様子を全力で楽しんでいた。

船から降りたあともケムリは「何回でも乗れる」と興奮冷めやらぬ様子だった。