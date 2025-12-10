¹ë²Ú¤Ê¥ß¥¹¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡£¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤äOSAMU¥°¥Ã¥º¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤...¡ª
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡ÙÁ´2¼ï¤ò½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÈÅ¹Æ¬¤Ç12·î10Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ËÃíÌÜ
ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÈÎÇä´õË¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡ÂÞ¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡ÂÞÁ´2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3800±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¡¿¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡¿¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¡¿¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê20¸ÄÊ¬¡Ë¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3800±ß¡£
¡¦¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È
¤¢¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¤Î"¤¤¤¤í¤¤¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö"¤¬Ê¡ÂÞ¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ß¥Ë¥È¡¼¥È
¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¡¢¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µÌó18.5¥»¥ó¥Á¡ß¸ýÁ°ÉýÌó33¥»¥ó¥Á¡ßÄì¥Þ¥ÁÌó12¥»¥ó¥Á¡£
¡¦¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë£²Ëç¥»¥Ã¥È
¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¦¡¼¥é¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÊÁ¤Î2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤ÏÌÊ100¡ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó30¥»¥ó¥Á¡ß²£Ìó30¥»¥ó¥Á¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¡¢209±ß°Ê²¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È°ú´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï26Ç¯5·î31Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¢£¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6500±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¿¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¡¿¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¡Ê35¸ÄÊ¬¡Ë¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï6500±ß¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¡¢209±ß°Ê²¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È°ú´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï26Ç¯5·î31Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¦¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¿Íµ¤¤Î¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£55¼þÇ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¡»¡»¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï²£Ìó26¥»¥ó¥Á¡ß½ÄÌó26¥»¥ó¥Á¡ß±ü¹ÔÌó7¥»¥ó¥Á¡£
¡¦¸¶ÅÄ¼£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¸ª¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢A4¥µ¥¤¥º¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÁÇºà¤ÏÌÊ¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëº®ËÂ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µÌó38¥»¥ó¥Á¡ß¸ýÁ°ÉýÌó39¥»¥ó¥Á¡ßÄì¥Þ¥ÁÌó9¥»¥ó¥Á¡¢¼è¤Ã¼ê¤ÏÉýÌó2.5¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹¤µÌó55¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¡¦¸¶ÅÄ¼£¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
¸¶ÅÄ¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤ÏÌÊ100%¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó30¥»¥ó¥Á¡ß²£Ìó30¥»¥ó¥Á¡£
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡×¤¬¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£É½»æ¤Ï£´¼ïÎà¤¢¤ê¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡¢¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¡¢¥á¥â¡¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÇ¯É½¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢ÉÕäµ¥á¥â¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½ÄÌó18.2¥»¥ó¥Á¡ß²£Ìó12.8¥»¥ó¥Á¡£
¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È
Ê¡ÂÞÍÑ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¹ç¤¦¡×ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬³Æ1ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤Ï¡¢209±ß°Ê²¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È°ú´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï26Ç¯5·î31Æü¸á¸å11»þ59Ê¬59ÉÃ¤Þ¤Ç¡£
¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î10Æü¤«¤é¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÈÅ¹Æ¬¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¡¢12·î26Æü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¡Ø¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ2026¡Ù¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹¥«¡¼¥É¤¬±þÊç·ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î±þÊç¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ä¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸¶ÅÄ¼£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ3800±ß¥³¡¼¥¹¤Î·ÊÉÊ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
A¾Þ¡¡¥ß¥¹¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¢¨Âçºå½ÉÇñÉÕ¤¡Ê55ÁÈ110¿Í¡Ë
B¾Þ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Þ¥Í¡¼5000±ßÊ¬¡¡¡Ê55¿Í¡Ë
¥ß¥¹¥ÉÊ¡ÂÞ6500±ß¥³¡¼¥¹¤Î·ÊÉÊ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
A¾Þ¡¡¸¶ÅÄ¼£¥ß¥¹¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥× 1¸Ä¡Ê5500¿Í¡Ë
B¾Þ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Þ¥Í¡¼5000±ßÊ¬¡Ê55¿Í¡Ë
±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü10»þ¤«¤é26Ç¯2·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡ËOSAMU HARADA
¡ÊC¡ËMISDO 25
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô