Ａｉｍｉｎｇ<3911.T>が３日続伸している。この日、持ち分法適用会社のＢｅｔｉｍｏが、競輪レースのインターネット投票サービス「Ｂｅｔｉｍｏ（ベティモ）」のスマートフォンアプリ版の提供を開始したと発表しており、同アプリに対する期待感が買いにつながっているようだ。



「Ｂｅｔｉｍｏ」は、競輪の車券をインターネットで購入できるサービス。豊富なデータと直感的に操作できるインターフェースを通じて、ユーザーが自分に合った予想スタイルを発見し、競輪予想の上達を実感できる体験を提供するという。なお、同件による２５年１２月期業績への影響は業績予想に織り込み済みとしている。



出所：MINKABU PRESS