ブロメディアが急伸、英ＡＶＩによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ

ブロードメディア<4347.T>が急伸し、２０１５年４月以来、およそ１０年８カ月ぶりの高値圏に浮上した。英エーブイアイ・ジャパン・オポチュニティ・トラストが９日、ブロメディアに対し、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表。ＴＯＢ価格は１株２２００円で、ブロメディアの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。買付予定数は上限が設けられ、ブロメディアの上場は維持される見通し。



ＡＶＩの買い付け予定数の上限は７７万５３００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１０．８８％）で、下限は設定しない。ブロメディアによると、ＡＶＩは９月３０日時点でブロメディア株を１７９万３１００株（同２５．１６％）保有する。ブロメディアは今後、公開買付届出書など関連情報を精査し、見解を公表する予定としている。



出所：MINKABU PRESS