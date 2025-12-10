ラストワンマイル<9252.T>は９月３０日に年初来高値４４３０円をつけた後、１１月１１日には３１９５円に下落したが、これを起点に反発基調へと転じている。業績拡大期待に対して株価は割安感が感じられる水準であり、上昇余地は大きそうだ。



同社は、提携先の不動産会社などから顧客の紹介を受けて、電力・ガス・宅配水・インターネット回線などの生活関連サービスの提供・契約代行を行うアライアンス事業が主力。１０月１５日に発表した２５年８月期連結決算は、売上高１５５億１０００万円（前の期比３１．８％増）、営業利益１１億５０００万円（同２２．２％増）で着地した。同社は２２年７月から２５年９月にかけて８社のＭ＆Ａを実施したが、それらの新規会社が順調に推移したことに加えて、アライアンス事業や集合住宅向け無料インターネット事業が順調に推移。ストック型売り上げに伴う原価増やアライアンス事業における先行投資などを吸収し、大幅増益となった。



続く２６年８月期は売上高１８８億円（前期比２１．２％増）、営業利益１８億７００万円（同５７．２％増）を見込む。インターネット回線を中心に既存事業の順調な推移と、Ｍ＆Ａによる効果で高成長を見込む。中期的にもストック型売り上げの積み上がりやグループ会社間の業務整理などで増益基調の継続が期待できる。これに対して株価はＰＥＲ８倍台であり、割安感が強い。（仁）



出所：MINKABU PRESS