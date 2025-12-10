目黒蓮が演じる“ふくよかな坂本”のアクション初解禁！映画『SAKAMOTO DAYS』特報映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開日が、2026年4月29日に決定。併せて、特報映像が公開された。

■“ふくよかな坂本”は約4時間の特殊メイクで完成

今回解禁となったのは、目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”、そして朝倉シン（高橋文哉）の手に汗握るアクションシーンの数々が目を引く特報映像。坂本がこよなく愛する妻の葵（上戸彩）と大事な一人娘の花（吉本実由）との平和な日常や、懸賞金をかけられた坂本が悪党と戦う不穏な日常の始まりが映し出される。

すでに “スマートな坂本”のアクションシーンは公開されており、本作の再現度への期待が高まっていたが、ついに“ふくよかな坂本”のアクションシーンが初解禁。推定体重140キロのふくよかな体型の坂本の撮影日は、毎日約4時間かけて施された特殊メイクにより驚異的な変貌を遂げ、正反対な“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”という“一人二面性”の巧みな表現を完璧に体現した目黒。本格的なアクションに初挑戦という目黒が、どちらの坂本の姿でも超人的なキレとスピード感で大迫力のアクションを存分に魅せつける。

目黒は出演解禁時に「 特に、これまでで一番多くのアクションに挑戦していますので皆さん、楽しみにしてて欲しいです！ 」 とコメントを寄せるなど、アクションシーンに自信をのぞかせており、まさに超本格アクションエンターテインメント大作を予感させる特報映像に仕上がった。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

2026年4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩

脚本・監督：福田雄一

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』公式サイト

https://skmtdays-movie.jp/