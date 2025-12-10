10時の日経平均は89円高の5万744円、ＳＢＧが30.08円押し上げ 10時の日経平均は89円高の5万744円、ＳＢＧが30.08円押し上げ

10日10時現在の日経平均株価は前日比89.24円（0.18％）高の5万744.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1072、値下がりは462、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を30.08円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が19.55円、ファストリ <9983>が13.64円、ホンダ <7267>が12.94円、日東電 <6988>が12.70円と続く。



マイナス寄与度は49.47円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が15.04円、東エレク <8035>が13.04円、塩野義 <4507>が11.68円、中外薬 <4519>が11.43円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、ゴム製品、証券・商品、石油・石炭と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、空運が並んでいる。



※10時0分7秒時点



株探ニュース

