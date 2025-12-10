横浜FCは10日、元日本代表MF中村俊輔コーチ（47）らトップチームのスタッフ4人が、今季限りでクラブを退団すると発表した。

退団するのは竹内清弥コーチ（35）、中村コーチ、村井泰希GKコーチ（33）、和気昌平アナリスト（26）。クラブを通じての中村コーチのコメントは以下のとおり。

「まずは、今シーズンもクラブをご支援ご声援いただき誠にありがとうございました。コーチとしてＪ1残留を果たせずにとても悔しい気持ちと、応援していただいている全ての皆様に申し訳ない思いです。

この度6年半在籍した横浜FCを離れることを決断しました。私の中で熟考し、さまざまな思いや葛藤がありましたが指導者として、ひとりのサッカー人として新しい挑戦を求めた末に決めました。

2019シーズンにオファーをいただき、そこから現役引退、私の引退試合の開催、指導者ライセンスの取得など、クラブに関わる全ての皆様の多大なるご協力に感謝申し上げます。選手としても指導者としても横浜FCではたくさんの想い出と貴重な経験をさせていただきました。横浜FCで過ごした素晴らしい時間は、私の今後の人生にとってかけがえのないものとなります。

横浜FCは大きく飛躍できるクラブだとこの6年半で感じました。必ずJ1の舞台に戻り、J1で活躍するクラブになることを祈っています。

共に戦ってくれた選手スタッフの皆様、どんな時でもクラブを応援してくれたサポーター、パートナー企業のみなさま、あたたかいご声援を本当にありがとうございました」

◇中村 俊輔（なかむら・しゅんすけ）1978年（昭53）6月24日生まれ、横浜市出身の47歳。97年に桐光学園から横浜M入り。02年7月にレジーナ（イタリア）移籍。05年7月に移籍したセルティック（スコットランド）で数々のタイトルを獲得。09年7月にエスパニョール（スペイン）に移籍し10年2月に横浜Mに復帰。17年から磐田でプレーし、19年7月にJ2横浜FCに加入。22年に現役引退し、23年から横浜FCのコーチに就任。00、13年にJ1でMVP。日本代表は98試合24得点。W杯は06、10年に2度出場。1メートル78、71キロ。利き足は左。