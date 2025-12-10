ÀéÄ»Âç¸ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¢µÁÍýÎ©¤Æ¤¬¡×¤³¤ï¤â¤ÆÇÐÍ¥¤«¤éÅÅÏÃ¡ÖÂ©»Ò¤¬¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡á45¡¢¥Î¥Ö¡á45¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ17Ê¬¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡áTVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥ÃæÌî±ÑÍº¡Ê60¡Ë¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Åª¾ì¹À»Ê¤¬Åçº¬¡¦±×ÅÄ»Ô¡¢ÃæÌî¤¬¿·³ã»Ô¤òÎ¹¤·¤¿¡£ÃæÌî¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¡È¤³¤ï¤â¤Æ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÈÉÝ¡É¤Ç¤¹¡×¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¡ÊÃçÌî¡ËÂÀ²ì¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤è¡¢µÁÍýÎ©¤Æ¤¬¡×¤ÈÃæÌî¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÃçÌî¤¬°ÊÁ°¡¢ÀéÄ»¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤ÏÉâµ¤¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£¤è¤¯¤¹¤ëÏÃ¤ä¤ó¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡ª¡Ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤ËÃæÌî¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£¤«¤éÂ©»Ò¤ò¼Õ¤é¤»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¡£º¤¤ë¡¢º¤¤ë¡×¤È¥É¥ó°ú¤¡£¡Öº£Æü¤Ï¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¡Ë²¡¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡£¡ØÂç¸ç¤µ¤ó¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ã¤ÆÊý¤¬ËÍ¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼Õ¤ê¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¥Ó¥Ó¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£