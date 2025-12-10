追い風に乗って正しい選択を繰り返すと、そこには強烈な連荘が待っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、親番の東1局からいきなり怒涛の連荘。親の満貫2連発で、ほぼ試合を決定づけたが、そこには才女で知られる浅見の的確な選択があった。

【映像】引きも選択も完璧！浅見真紀の親満貫シーン

東1局2本場に満貫をアガリ、続く3本場の時点で浅見の点棒は既に4万2400点まで増えていた。さらなる加点を目指すところ、配牌は面子が1つで、後はややバラバラという苦労しそうな手格好。それでも2巡目に赤5筒を引いてカンチャンを埋めたことでグッと手が引き締まると、丁寧に不要牌を処理。8巡目にカン7筒を引き込んで、1・4索待ちでリーチを打った。

ここでいきなり苦しんだのがEX風林火山・内川幸太郎（連盟）。浅見の河にほとんどヒントがない中、選んだのは4索。吸い込まれるように手牌から4索を抜いて打ち出し、浅見がロン。リーチ・一発・平和・赤・裏ドラの満貫、1万2000点（＋900点）を奪い、5万5300点まで伸ばした。

ファンからも「まきどん最強！」「すごいな」「強すぎる」という声が続出。このリードを保ってトップを取った浅見は10戦4勝、トップ率40％という活躍ぶり。今後、まだまだ出番が増えそうだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

