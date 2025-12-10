俳優イ・ビョンホン（55）が、米ゴールデングローブ主演男優賞にノミネートされた。会社を解雇された役で出演した映画「どうしようもない」（パク・チャヌク監督）で、候補に挙がった。

8日にゴールデングローブ財団が発表した。第83回ゴールデングローブのミュージカル・コメディー部門にノミネートされた。ゴールデングローブ授賞式は映画とテレビを区分し、各パートは再びそれぞれミュージカル・コメディー部門とドラマ部門に分けて授賞する。

22年に「イカゲーム」シーズン1で、俳優イ・ジョンジェがゴールデングローブTVシリーズドラマ部門主演男優賞候補となっていた。映画で、ミュージカル・コメディー部門の主演男優賞候補に上がったのはイ・ビョンホンが韓国俳優としては初めて。

他にはレオナルド・ディカプリオ、ジョージ・クルーニー、ティモシー・シャラメ、イーサン・ホーク、ジェシー・プレモンズら、ハリウッドトップスターがノミネートされた。

イ・ビョンホンは今年、「どうしようもない」で、多くの表彰式で授賞されている。第26回ニューポートビーチ映画祭アーティストオブディスティングション賞、第50回トロント国際映画祭特別功労賞、第11回アジアンワールドフィルムフェスティバルで映画人最優秀業績賞を受賞した。

今回のゴールデングローブ授賞式は、来年1月11日、ロサンゼルスで開催される。