冬の定番「ハイネック」どう着る？【40・50代】に試したい「おしゃ見えコーデ」

冬コーデで活躍するハイネックトップス。首元まで覆う上品なデザインで、ミドル世代のコーデにも取り入れやすいです。そこで今回は、ハイネックトップスを取り入れた最旬スタイルを解説。きれい見えが狙えるカーディガン合わせや、抜け感のあるTシャツとの重ね着コーデをピックアップしました。今すぐ真似できる着こなしなので、ぜひトライしてみて。

シャギーカーデと重ね着して冬ムード満点に

【LEPSIM】「12ゲージハイネックリブプルオーバー2」\3,990（税込）

冬ムードを加速させるシャギーニット素材の柄カーディガン。カジュアルな風合いですが、ハイネックのインナーを投入すればグンと上品な雰囲気に。カーディガンにボリュームがあるので、インナーには締め色の黒を選んでメリハリをつけるのが◎ カーディガンが深めのVネックなので、ネックレスを合わせると寂しく見えにくくなります。

一点投入で着映え感がアップするマスタードカラー

【グローバルワーク】「メルティハイネックアゼプルオーバー」\4,990（税込）

1枚で存在感のあるマスタードカラーのハイネックセーター。オーバーサイズのTシャツをレイヤードすれば、こなれ感たっぷりな今っぽコーデに。裾にかけて緩やかにカーブするバギーパンツも、トレンド感を漂わせます。セーター以外は落ち着いた色味で統一するのが、大人っぽく仕上げるコツ。

