地面に落ちている猫砂を見つめている猫さん。突然何かに驚いて、その場でジャンプをしたのだとか。アニメキャラのような驚き方が可愛らしいとSNSで反響を呼び、動画は1.9万回以上も再生され、「お茶目さん」「なんて可愛いジャンプ」とのコメントが集まっています。

【動画：猫砂で遊んでいたネコ→突然びっくりして…アニメキャラのような『可愛すぎる驚き方』】

猫砂に驚いてジャンプ！

TikTokアカウント「マンチカンのエマちゃん」さまに登場したエマちゃん。この日は、床に落ちている猫砂で遊んでいたところ、突然何かに驚き、その場でジャンプをしたのだとか。

両前足を大きく広げ、真上に豪快にジャンプする姿は、まるでアニメのキャラクターのよう。スローでゆっくり見てみると、両前足は真横に伸びているようです。可愛らしい動きがよくわかります。

大慌てで猫砂から離れます

着地したエマちゃんは大慌ての様子で、その場でなぜか、ぐるりと一度まわったのだそう。猫砂から少し離れて距離をとると、ドン引きした表情で猫砂を見つめていたのだとか。

エマちゃんが何に反応したのかはわからずじまいですが、飼い主さんはジャンプする姿が反則級にかわいいと思ったのだそうです。投稿には、共感するコメントがたくさん寄せられています。

愛嬌たっぷりのエマちゃん

エマちゃんは普段から元気いっぱいで、愛嬌たっぷりの姿を見せてくれているのだとか。短い足をめいっぱい使って猫じゃらしで遊んだり、真剣な表情をしながら猫砂で一人遊びをしていることもあるのだそう。

ご飯の催促のときは、飼い主さんに向かって連続で鳴くこともあるとのこと。足にすり寄りながらおねだりをされてしまったら、ついついいつもより多めにあげてしまいそうです。

エマちゃんが驚いてジャンプする姿は、TikTokで1.9万回以上も再生され、「何に反応しての可愛あジャンプだったんろね？」「あまりの可愛さにニヤけてしまいました」「飛べたんやな」「驚き方可愛いので癒されました」「ネコバスが地上に降りるときみたい」「猫砂に驚いたのか?猫砂に気合い入れたのか?笑めちゃかわいい」「スローにすると動きかわいい」といった声が寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「マンチカンのエマちゃん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。