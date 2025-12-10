AP通信が選ぶ「年間最優秀男性アスリート」に選出

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手がまた新たな“勲章”を手に入れた。球団公式Xが、「AP通信が選定する年間最優秀男性アスリート（AP’s Male Athlete of the Year）」に輝いたことを発表。3年連続4度目の受賞を果たすと、日本人ファンからは「奇跡的な存在」「やっぱりユニコーン」といった声があがっている。

ドジャース公式Xは「大谷翔平選手、おめでとうございます！史上最多タイとなる4回目のAPの年間最優秀男性アスリート賞受賞です！」と投稿。大谷はエンゼルス時代の2021、23年、そしてドジャースに移籍した24年に同賞に輝いている。

MLB公式サイトによると、過去4度の受賞を果たした男性アスリートはわずか3人。ランス・アームストロング、レブロン・ジェームズ、タイガー・ウッズというアメリカを代表する錚々たるメンバーに名を連ねることとなった。

この快挙にX上の日本人ファンからは「また一つトロフィーが増えた？」「大谷翔平は野球界にとって奇跡的な存在だと再認識。とんでもない選手」「スポーツ全般で、4度目の受賞って やっぱり、ユニコーンでした」「あと1回選ばれて単独最多になれば世界一のアスリートであることをもう誰も否定出来ないだろうな」など、称賛の声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）