喫茶店の常連客に「何でいつも来るの？」お金持ちなのかと思いきや「違うよ、家には──」胸が詰まったワケ

店の常連客に無邪気すぎる質問を投げかけた孫。その言葉をきっかけに、オーナーである私は、Aさんが毎日カフェに来る『衝撃的で切実な理由』を知って……。友人が、体験談を語ってくれました。

常連客と仲良しの孫

長年の夢だった自分のカフェをオープンし、なんとか軌道に乗せている私。

店には次第に常連さんが増え、そこが「居場所」になっている人がいることに、私は日々喜びを感じています。

そして幼稚園年長の私の孫は、店のムードメーカー。よくお店に遊びに来ては、常連さんたちと仲良く遊んだり話したりしていました。

娘（孫の母親）と孫が店に来る日に決まってカウンター席にいる、常連客のAさん。

いつもは静かですが、孫が話しかけると必ず優しく答えてくれます。

常連さんがお店に来る理由とは？

ある日、無邪気すぎる孫は、Aさんにとてもストレートな質問を投げかけました。

「Aさんてなんでいつも来るの？ Aさんて、もしかしてお金持ち？」

私は「失礼なこと聞くんじゃない！」とたしなめましたが、Aさんは気にせず、穏やかな笑顔で答えました。