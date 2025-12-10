ベッド上で飼い主さんへ強い眼差しを送る猫ちゃん。飼い主さんがいつものようにおしりを触ってあげると…？普通の子では満足できないような触れ方で、喜ぶ姿が話題になっています。投稿は執筆時点で23万回以上再生され「開幕の不満顔がたまらん」「ポンポンじゃなくていいんだｗ」といったコメントが寄せられました。

【動画：鳴いて何かを訴えてくるネコ→『おしり』を触ると…『まさかのやり取り』】

冒頭から何やら要求があり…

YouTubeチャンネル「ミックンピョン」様では、特徴的なハスキーボイスがかわいいキジ白猫の「ミックくん」の日常が紹介されています。

とある日、ベッドの上で寝そべるミックくん。冒頭から飼い主さんを見つめ、鳴いて何かを訴えているよう。いつものことなのか、飼い主さんは慣れた手つきでミックくんのおしりを触ります。

おしりを触られたミックくんはゴロゴロと喉を鳴らし、満足げな表情だったそう。そして、よく見るとお手々で喜びのふみふみをしているではありませんか。

どうやら、ミックくんは飼い主さんにおしりを触ってほしかったんだとか。ご飯の催促やなでてほしい時に、頭をぶつけてきたり、顔をスリスリする子が大半です。しかし、この子は飼い主さんに対して視線を送り、鳴いて催促をするタイプの猫ちゃんなのだそう。

ミックくんから手を離すと…

飼い主さんにおしりに触ってもらい、満足げなミックくんでしたが、飼い主さんが手を離した途端……。

ミックくんが「なんで手を離すの？」と、驚きも混ざったような表情だったそうです。怒っているような表情にも見えるミックくんを見て、飼い主さんが再度おしりに触れると、満足そうにふみふみゴロゴロ。

ですが、飼い主さんが再び手を離すと、「まったく！なんで手を離すの！」と、言っているような表情で再度こちらを凝視してくるといいます。飼い主さんはいつものことなのか、あらためてミックくんのおしりを触ると、またゴロゴロ言い始めたそう。思わず「クスッ」と笑ってしまうようなミックくんの日常の姿なのでした。

ミックくんはいつも要求が強い！

また別の日の投稿では、ミックくんが毛繕いを中断すると、すかさずその手をさえぎりびしっとキャッチ。「途中で中断させない」という強い意志を感じます。日頃から飼い主さんへのプレッシャーが強いミックくんなのでした。

投稿には「ゴロゴロ言ってて可愛すぎる」「手を離すと『ったく、ちゃんとしろよ！』みたいな感じがおもろい」「正面もかわいいけど、横顔が特に美猫！」「ポンポンじゃなくて、触れているだけでいいの草」「こういう動画だけでいいんだよ」など、多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ミックンピョン」様では、今回紹介したようなミックくんのちょっと強めの主張や、個性的なハスキーボイスなど、日頃の疲れが癒されるような可愛い姿を見ることができます。

