救援エドウィン・ディアス投手

米大リーグ・ドジャースがメッツからFAとなっていた救援右腕エドウィン・ディアス投手と契約合意したと複数の米記者が9日（日本時間10日）、報道した。メジャー屈指の守護神の加入に日本のファンも衝撃を受けている。

ディアスはプエルトリコ出身の31歳。2016年にマリナーズでメジャーデビューし、18年に57セーブでセーブ王に輝いた。メッツ移籍後の22年には32セーブ、防御率1.31の活躍でオールスター選出。今季は62試合に登板し、28セーブ、防御率1.63。22年と25年にトレバー・ホフマンNL最優秀救援投手賞を受賞した。

X上では米記者が次々と速報。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は「救援エドウィン・ディアスのドジャースとの契約は3年6900万ドル（約108億円）だ。ドジャースは今冬ブルペン補強を狙っており、市場最高のクローザーを獲得し、リリーバーの新AAV（平均年俸）記録を樹立した」と伝えた。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」のジョエル・シャーマン記者は「ディアス契約の後払いは3年間毎年450万ドル（約7億円）」と契約内容を明かした。

2年連続世界一のドジャースに新戦力が加わると、ネット上の日本のファンからは「えっぐいしトランペット聞けるのか」「まじか！！！！」「メッツ出るとは予想外」「ヒョエーまさかいい意味で期待裏切られるとは思わなかったわ」「これは驚いた 凄い補強！」「え〜！ 嘘やろ？笑」「とんでもねえ補強だなおい」などの声が上がった。



