バイクで事故に遭い、入院していることを公表したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼん。その姿にネットは驚きに包まれている。

ゆたぼんは６日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法廷速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」と語っていた。

９日にはＸで「今日からリハビリを開始しました。そして今日はボクシングジムの先輩がお見舞いに来てくれました！心配して連絡くれた皆さん、お見舞い金を振り込んでくれた皆さん、本当にありがとうございます！一刻も早く元気になって退院したいと思っています！人生は試練を乗り越えながら、冒険だ！」と感謝し、病室での姿を投稿。

いずれも目がくっきりした二重になっており、顔の印象がガラリと変わっている。ネットは「ゆたぼん知らんうちに二重になっとる」「ゆたぼん、二重になったんだ」「何故か目が二重に！？」「ゆたぼんって二重だったっけ？？」と凝視。

「ゆたぼんが二重になってるの見て山手線で声出た」「ゆたぼん急に二重になっててびっくりした」「ゆたぼん、どうしたん？？…二重整形したの？？」「誰これ？」「なんでガッツリ二重になってんの」「ゆたぼん久しぶりに見たらガッツリ二重になっててびっくりした」と驚きが止まらなかった。