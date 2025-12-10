元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。テレビ出演時の衣装を投稿した。

ボディーラインが際立つ、体にフィットしたピチピチの紫ニットに、スリムなデニムをコーデ。「ニット×ジーンズは私の大好きすぎる組み合わせ ほぼ私服のようなリラックスした気持ちで今回も小木さんと楽しくトークしてきました」と、日本テレビ系「オフ・ザ・ピッチ」でMCおぎやはぎ小木博明とトークを繰り広げた。

ファンやフォロワーからも「最高クラスの癒し系美人」「美脚美女」「限界超える美しさ」「めちゃめちゃスタイル抜群」「ギュッと締まったナイスなバディ」「ラインが強調されて素敵すぎ」「脚長い」「足細っ」「お美しい」「綺麗」「カッコいい」「最強」「スーパーセクシーボディ」「たまらない」「近い将来はモデルに転身しそう」「まるっきし、モデルさんや〜」「ベストジーニスト賞間違いなし」などのコメントが寄せられた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。