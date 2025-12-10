メッツからFAのエドウィン・ディアス投手（31）がドジャースと3年総額6900万ドル（約108億円）で契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米メディアが報道。ドジャースナインも続々とSNSで反応した。

ディアスは今季メ軍で62試合に登板し6勝3敗、防御率1・63、28セーブ。通算520試合に登板し28勝36敗、防御率2・82、253セーブを誇るプエルトリコ出身の絶対的守護神。軽やかなトランペットが鳴り響く登場曲「Narco（ナルコ）」はメジャー屈指の人気を誇る。

今季、ドジャースはシーズン後半にブルペンの脆さが露呈。特に守護神として期待したタナー・スコットがメジャーワーストのセーブ機会失敗10を数えるなど不振が際立った。それだけにディアス加入は3連覇を目指すチームにとって朗報だ。

ディアス獲得が報じられると、同じプエルトリコ出身のキケことE・ヘルナンデスは自身のインスタグラムのストーリーズでドジャース移籍を報じたメディアを引用。チームリーダー・ロハスもストーリーズで「ようこそ」と記し、敬礼の絵文字も添付した。その他にもスコットをはじめラッシングなどもディアス獲得を報じたメディアを引用し、反応した。