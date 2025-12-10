グラビアアイドルの鈴木ふみ奈（35）が9日までにインスタグラムを更新。カレンダー発売記念イベントを行ったことを報告した。

鈴木は「本日はカレンダーイベントにご来場いただき、ありがとうございました」と来場者へ感謝を伝えた。

続けて「そして実は…取材直前に下のビキニが入らないという事態が発生し、控室でプチパニックに（今回はフィッティングの時間が取れなくて…!）」とトラブルを明かし「なんとか最適解を見つけてリカバリーできたものの、動揺を残したまま取材へ向かったという、、なかなかスリリングな瞬間でした。あぶなかったー!笑」と当日の衣装姿を披露。鈴木は豊満なバストの際立つ白ビキニに、シースルーのトップスを着用している。

続けて「そんなハプニングもありながら、昨年以上に多くの方が足を運んでくださり、応援してくださる皆さまの存在の大きさを改めて深く感じた一日になりました」と当日を振り返った。

この投稿にフォロワーからは「やっぱ鈴木さん女神」「ムッチリしてきてて最高」「セクシーダイナマイト」「ガチでセクスィ〜」とコメントが寄せられている。

鈴木は90年7月5日生まれ、埼玉県出身。日本大学芸術学部音楽学科卒業。スリーサイズはB96(I)W60H93。