『奇面組』シリーズ令和に復活 エピソード厳選デジタル版『組推しデジコレ！』配信開始
漫画『ハイスクール！奇面組』のエピソードを厳選したデジタル版コミックス『組推しデジコレ！奇面組』が10日、各電子書店にて配信がスタートした。個性豊かな「組」が活躍するエピソードをコレクションしたデジタル版コミックスで、奇面組・色男組・腕組・番組・御女組を全力で推す計５タイトルとなっている。
【画像】懐かしい！収録された『奇面組』エピソード厳選デジタル版のページ
収録されるエピソードは本作品に加え、『３年奇面組』や『フラッシュ！奇面組』など、これまで描かれてきたすべての『奇面組』シリーズから厳選。より手軽に『奇面組』を楽しめるコレクションになっている。
『組推しデジコレ！奇面組 奇面組1』では、一堂零と奇面組のメンバー、冷越豪・出瀬潔・大間仁・物星大それぞれのエピソードを中心に収録。物語の中心となる奇面組の個性あふれる面白さが詰め込まれている。
『1』以外の各タイトルには、それぞれの「組」のリーダー、『色男組』は切出翔、「腕組」は雲童塊、『番組』は似蛭田妖、『御女組』は天野邪子を中心に各組の個性が光るエピソードが収録。新作アニメでも活躍必至の彼ら・彼女らの魅力を、新しいファンにも広く知ってもらえるセレクションになっている。
12月配信の5タイトルに加えて、1月には『奇面組2』のほか、ヒロイン組として河川唯と宇留千絵、個性豊かな先生たちなどを中心にした４タイトルが追加される予定で、『組推しデジコレ！奇面組』は合計で９タイトルとなる。また、デジタル版として、『３年奇面組』から『ハイスクール！奇面組』『帰ってきたハイスクール！奇面組』『フラッシュ！奇面組』までシリーズすべてが配信中。面白い部分をより抜きで読みたい新規読者から、すべてを読みたいコアなファンまで楽しんでいただける商品展開をしていく。
『ハイスクール！奇面組』は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
39年ぶりとなる完全新作アニメが、フジテレビ系のノイタミナ枠（毎週金曜23：30〜）で2026年1月より放送され、奇面組の一堂零役を関智一、冷越豪役を武内駿輔、出瀬潔役を松岡禎丞、大間仁役を小林千晃、物星大役を戸谷菊之介、クラスメイトでヒロインの河川唯役を白石晴香、宇留千絵役を長谷川育美が務める。
制作はアニメーションスタジオ・セブンが担当。監督は、映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』や、Perfume、星野源、藤井風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛けた関和亮が務め、アニメーションの監督に初めて挑戦する。
書名：『組推しデジコレ！奇面組』（奇面組1・色男組・腕組・番組・御女組） 計５タイトル
著者：新沢基栄
配信開始日：12月10日（水）
定価：各巻385円（10％税込）
