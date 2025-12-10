映画『恋愛裁判』劇中アイドル曲が配信開始 齊藤京子の透明感のある歌声は健在 MVでは息の合ったダンス披露
「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を得た、深田晃司監督の最新作『恋愛裁判』（2026年1月23日公開）より、劇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の楽曲「秒速ラヴァー」が本日より配信開始となった。あわせて、ダンスパフォーマンスを収めたミュージックビデオ（Short Clip）も解禁された。
【動画】ハッピー☆ファンファーレ「秒速ラヴァー」MV Short Clip
本作で恋に落ちるアイドル、主人公・山岡真衣を演じるのは、アイドルグループ日向坂46の元メンバーで、センター経験もある齊藤京子。2024年4月のグループ卒業後、初の新曲披露となるが、透明感のある歌声は健在だ。
アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」（通称：「ハピ☆ファン」）のセンターとして活動していた真衣が、「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語を通じて、煌びやかなアイドル業界の裏側に潜む孤独や犠牲、そして個人が自己を取り戻すための闘いを、痛切なリアリティと繊細な人間描写で描き出す。恋愛というごく自然な人間の感情が、なぜ「罪」として裁かれるのか――観る者は、自らの心に潜む「正しさ」の基準や、人の心を縛るルールの本質と向き合うことになる。
「ハッピー☆ファンファーレ」をメンバーを演じるのは、元・日向坂46の齊藤のほか、私立恵比寿中学の現役メンバー・仲村悠菜、俳優の小川未祐、元・STU48でキャプテンを務めた経験もある今村美月、いぎなり東北産の現役メンバー・桜ひなのの5人。楽曲・劇伴音楽は、agehasprings。音楽プロデューサーは玉井健二、振付は竹中夏海が担当している。
YouTubeで公開された「秒速ラヴァー」のMVは、晴れ渡る空の下、鮮やかな衣装で弾けるダンスが印象的な映像に仕上がっているほか、本編で公開されるライブステージでのパフォーマンス姿も盛り込まれている。
本作でのパフォーマンスシーンを演じるにあたり、ボイストレーニングやダンスレッスンを重ねて撮影に臨んだという「ハッピー☆ファンファーレ」メンバー。それぞれが異なるグループやフィールドで培ってきた経験を持ちながらも、ひとつのグループとして集結し、息の揃ったダンスを披露する一体感とクオリティの高さに期待が高まる。
