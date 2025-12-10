歌手の森高千里（56）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。2025森高千里コンサートツアー"あなたも私もファイト!!"が6日の千葉公演でファイナルを迎えたことを報告した。

森高は「毎公演、皆さんに元気が届くような気持ちで臨んでいましたが、皆さんの声援や笑顔に背中を押されながら、全28公演を終えることができました」とコンサートツアーを終えたことを報告した。

続けて「あなたと私が一緒に作り上げてきたツアーの最終日にふさわしい最高な盛り上がりでした!!ありがとうございました 会館に入る前は、国の重要文化財にも指定されている戸定邸に行きましたよ。歴史を感じながら庭園を眺めたり、紅葉も見ることができました」とつづり、紅葉を楽しむ姿や、ステージ上の姿を投稿。トレードマークのミニスカート＆ロングブーツで生き生きと歌唱する姿を収めている。

森高は「このツアーが始まった頃は桜が咲いていましたね。1年の早さを実感しました。思い出がたくさんです」と振り返り「今年のコンサートはこれで終わりですが、もうすでに来年のツアーに向けて、皆さんと濃厚で特別な夏を過ごせるよう準備が進んでいます。楽しみにしていてくださいね!」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「私の癒しの女神様は千里さんだけです」「元気な千里スマイルを楽しみにしてます」「どうしてそんなにステキなの」とコメントが寄せられている。