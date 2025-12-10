スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は9日（日本時間10日）、カイル・シュワバーがフィリーズ残留を決断するまでの舞台裏を詳報した。

シュワバーの代理人によれば、まずパイレーツが年俸3000万ドル（約47億円）の4年契約を提示。続いてレッズも 5年契約を提案した。さらに8日（同9日）には、オリオールズが 5年総額1億5000万ドル（約234億円）という破格のオファーを提示したという。しかし、シュワバーの代理人とフィリーズ側の間には「フィリーズに必ず最終交渉の機会を与える」という暗黙の了解があり、シュワバー自身も条件が同じであればフィラデルフィアに戻りたいという強い思いを抱いていた。

8日の夜、代理人ケイシー・クロースがフィリーズのデーブ・ドンブロウスキー編成本部長に連絡。フィリーズはオリオールズの提示額に“マッチ”し、交渉は合意に達した。結末は最初から決まっていたようにも見えるが、シュワバーは市場の評価を確かめる“旅”に出た。

レッズを訪問し、故郷オハイオ州ミドルタウンの近くでプレーできるという魅力にも惹かれたという。パイレーツは、ポール・スキーンズやコナー・グリフィンといった若き才能とともに「勝てる球団を取り戻す」というプロジェクトを熱心にアピールした。オリオールズは、豊富な若手陣をまとめ上げる“リーダー役”としてシュワバーを高く評価していた。

一方、フィリーズとの昨春の契約延長交渉では契約年数が最大の争点だった。シュワバーは当初から5年契約を望んだが、フィリーズ側は同意しなかったため交渉は中断。しかし、双方とも「歩み寄れる余地」があることは理解していた。そして2025年、シュワバーは自己最多の56本塁打を放ち、ナ・リーグMVPの2位に選ばれるキャリア最高のシーズンを送った。自らの価値を証明し、今回の大型契約につなげた形だ。