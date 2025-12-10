お笑いコンビ、アンジャッシュ児嶋一哉（53）が10日、水曜コメンテーターを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。体調不良で番組を欠席した南海キャンディーズ山里亮太（48）に代わりMCを務めた。

オープニングでMCのフリーアナ武田真一が「今日もですね、山ちゃんが体調不良ということで。児嶋さんが代打MCです」と紹介。児嶋は「よろしくお願いします」と緊張気味に頭を下げた。

その後改めて武田が「おはようございます」と仕切り直すと、児嶋はワンテンポ遅れた低音ボイスで「おざっす」とあいさつ。武田が「え〜児嶋さん、黒田さん、そして…」と児嶋のあいさつに笑いがこらえ切れなくなると、児嶋は「何笑ってんだよ！なんでヘラヘラしてるの」とツッコミを入れた。

武田が「児嶋さんのあいさつが『おはようございます』って低音だったから、ビックリしちゃって」と釈明すると、児嶋は「いつもたけたん（武田）があいさつして、僕こっち（コメンテーター席）であいさつしてるから。ここでしなきゃいけないんだった！ってちょっと遅れちゃって」と苦笑した。

児嶋は山里のトレードマークである赤メガネを胸元にさしており「僕も山ちゃんを背負ってやります」と意気込んだが、「でもマイクにぶつかって音声さんに怒られそうだから外しますね」と早々に取り外して笑いを誘った。山里に対しては「しっかり休んでいただいて」と呼びかけていた。

山里は8日から体調不良で同番組を休んでおり、3日連続での欠席となった。9日は代理MCとして東野幸治が出演していた。