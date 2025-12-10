水たまりに挑戦した柴犬さんの可愛い姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「飲んでたお茶吹いた(笑)」「変なステップが可愛すぎる」「10時間くらい見続けたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨上がりの散歩中、水たまりに入ろうとする犬→思ったよりも深くて…『感情がダダ漏れなリアクション』】

雨の日のお散歩

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬の『らんまる』くんの可愛い姿をたびたび紹介しています。らんまるくんは、のどかな田舎町で穏やかに暮らす男の子。のんびり屋な性格で、雨に濡れるのが苦手なのだそうです。

この日、雨上がりにお散歩に行ったらんまるくん。いつも行く海辺の道を歩いていると、大きな水たまりを発見しました。水たまりに足止めされた形となったらんまるくんは、しばし呆然としていたといいます。

らんまるくんの決意

いつもなら、水たまりを避けて歩くことが多いというらんまるくん。しかし、この日のらんまるくんは自信に満ち溢れていたようです。水たまりを前に、突然凛々しい表情に変わったのだといいます。

そしてらんまるくんは、水たまりを超えることを決意しました。思い切って水たまりの中に足を踏み入れたのです。足元を確認しながら慎重に歩くらんまるくん…。しかし、水たまりの真ん中くらいまで進むと、突然足を止めてしまいました。

想定外の深さにびっくり！？

水たまりは、らんまるくんが想像していたよりずっと深かったのです。そのため、らんまるくんの足首まで浸かってしまったといいます。驚いたらんまるくんは、前足を上げてブンブンと振り、水を切ったのでした。

らんまるくんの挑戦はここで終わってしまったようです。後退することにしたらんまるくんでしたが、後ろに下がるたびに4本の足が次々と濡れていきます。右前足、左後ろ足…と順番に足をブンブンさせながら、やっとのことで元の位置へと戻ったのだそう。

実は、水たまりの横には濡れていない地面がありました。やっと逃げ道に気が付いたらんまるくんは、そそくさと走って水たまりの向こうへ。今回は断念してしまったけれど、いつか水たまりを越えられるといいですね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「水溜まりに躊躇するのホッコリ」「ちょっとずつ下がっていくの可愛いw」「時には挑戦することも大事ということか」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんのクスッと笑える日常が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。