【動画：トリミングサロンへ犬を迎えに行った結果→『再会を喜んでくれる』と思いきや…】

愛犬をお迎えにトリミングサロンへ！

TikTokアカウント「moca08060」の投稿主さん一家の愛犬は、トイプードルの「モカ」ちゃん。この日、ママはトリミングサロンへモカちゃんをお迎えに行ったそうです。

店内にいるモカちゃんを発見し名前を呼びますが、聞こえていないのかこちらを見ません。スタッフさんがモカちゃんをママの方へ向き直し、バッチリ目が合っているはずなのにまったく動かなかったそう。

違和感を覚えつつも『おいで！』とモカちゃんを呼びますが、状況は変わらなかったとか。再会を喜んでくれると思っていたママは、拍子抜けし現実を受け止めることができません…！

まさかの塩対応…！

気を利かせたスタッフさんがモカちゃんを抱っこして、ママの方へ連れてきてくれました。つぶらな瞳でママを見つめ歩き出したモカちゃん。そのまま感動の再会…かと思いきやUターンをし、そばにあったケージの中へと入っていったとか。

ケージの中から怪訝そうにママを見る姿は「この人誰だろう…」と思っているかのよう。愛犬のまさかのリアクションに『わたし飼い主だよね？』ともはや自分の存在を疑ってしまう事態に。

まるで保育園のお迎えのよう♡

目が合っても、名前を呼んでも来ず…。まるで「まだ帰りたくないもん！」という子どもの保育園のお迎えを再現しているような光景には、思わずニンマリしてしまいます。

結局、車に乗り込んでからもフル無視だったそう。日ごろからママには塩対応だというモカちゃん。『お迎え喜んでほしかったな』と思わず呟いてしまったママなのでした♡

この投稿には「よっぽど居心地が良かったのかな？」「もっと喜んでいいんだよ！」「そんなモカちゃんも愛おしい♡」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「moca08060」には、モカちゃんとご家族の穏やかな日常が紹介されています。元保護犬モカちゃんの成長記録を見守ってくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moca08060」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております