12月9日、辻希美がブログを更新。前日に三男が7歳の誕生日を迎えたとして、誕生日会の様子を公開した。

【写真】三男が生まれた直後に撮影されたと思われる親子2SHOTなどを公開

辻は、自身のブログにて、「昨日はこあ7歳のお誕生日で こあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会を しましたぁ」「仲良しのお友達の兄弟 も集まり 児童館状態」とコメントし、たくさんの友達に囲まれて笑顔を見せる三男の写真を公開。

また、友達が被っている三男の写真入りの帽子については、友達の母親らが手作りしてくれたといい、「もう愛が凄くて感動した 涙」「素敵なお友達、ママパパさん達に出会えて たぁくんとも嬉しいね と話しました」と綴った。

さらに、夫・杉浦太陽と三男を挟んだ親子3ショットや、三男のために用意したバースデーケーキなども披露しつつ、三男が生まれた直後に撮影されたと思われる写真も公開すると、「赤ちゃんだと思っていたこあが 産まれて7年かぁ…」「早いなぁ〜早過ぎるなぁ〜」としみじみ。

その上で、「でもでも… 優しい子に育ってくれてママとパパは 嬉しいです」「みんなに愛されて…これからも変わらず すくすく大きくなるんだよぉ〜」「こあ7歳happy birthday」「大好き」と愛情あふれるメッセージを添え、杉浦と子供たち5人が集合した家族ショットも掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻。現在は、18歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・このたび7歳になった三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより