１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の過去が語られた。

リヨ（北香那）が、真摯に思いを告白したことを受け、ヘブンはその気持ちに応えるために、自分の半生を語り出す。

シンシナティで新聞記者となったヘブンは安アパートに下宿していたが、そこには奴隷として働くマーサ（ミーシャ・ブルックス）という女性がいた。マーサは、ヘブンに優しく接してくれ、自然と２人は接近。一緒に住むようになり、ヘブンはプロポーズをする。

マーサは「それは無理」といい「オハイオでは違う人間人種との結婚は違法なの」と説明。だがヘブンは「関係ない」「愛している」として２人は結婚に踏み切る。

ここで気になるのが、ヘブンが机の上に置いている写真の女性がマーサではないということ。写真は元同僚の新聞記者・イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）で、白人女性だ。ヘブンはその写真を大切にしており、てっきりイライザがヘブンのパートナーだと思っていた人も多く、「あれ？イライザさんは？！ってなったけど、そうだよヘブン先生は４０歳なんだよ…という説得力」「ヘブンさんにとってイライザさんはどんな位置にいるんだろう」「そして何より一層謎が増していくイライザの正体」「イライザは何なの…？気になる」「イライザの話じゃないんかい！？とテレビの前で思った人多数だろう朝…」などの声が上がっていた。