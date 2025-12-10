老後に住みたい「山形県の自治体」ランキング！ 2位「米沢市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年齢を重ねるほど、暮らしやすさや安心感、自然環境など、住む場所に求める条件は少しずつ変わっていきます。豊かな生活基盤や温かな地域性、医療や交通の利便性など、老後の暮らしを支える要素がそろった自治体はどこなのか。多くの人が「ここで過ごしたい」と思う魅力的な街が、いま注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「山形県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：米沢市／55票山形県の南部に位置する米沢市は、戦国武将・上杉謙信の時代から続く歴史と伝統が息づく城下町。米沢牛や米沢織などが有名で、食文化や工芸文化が豊かです。吾妻連峰などの山々に囲まれ、自然が豊かで温泉地も点在しています。歴史的な背景と、地域の温かいコミュニティ、豊かな食生活が、老後の穏やかな暮らしを求める人々に支持された要因と考えられます。
回答者からは「美味しいお肉が食べれそう」（40代男性／兵庫県）、「上杉神社や米沢城址など、歴史的な遺産が多く残り、落ち着いた雰囲気の中で生活できます。歴史や文化に興味がある方におすすめです」（60代男性／香川県）、「病院や商業施設が揃い、歴史文化も豊かだと思うから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：山形市／72票山形県の県庁所在地である山形市は、山形盆地の中央に位置し、蔵王連峰を望む自然豊かな都市です。山形新幹線が停車し、県内の交通や経済の中心地として栄えています。蔵王温泉や立石寺（山寺）などの観光名所も近くにあり、都市機能と観光資源が両立しています。医療機関や商業施設などの生活インフラが充実しており、老後の安心で便利な生活を送る上で最適と評価されたと考えられます。
回答者からは「温泉もあるし、冬はスノボができるし、買い物も便利だからです」（40代女性／千葉県）、「商業施設が多く買い物に困らない」（40代女性／福島県）、「便利さ・医療・生活のしやすさが圧倒的にバランス良い」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)