「ほぼ全ての攻撃チャンスに関与した」PK奪取の南野拓実がガラタサライ戦のPOTMに選出！ 仏メディアも最高評価「味方の決定力があれば３アシストはしていた」【CL】
現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、南野拓実が所属するモナコがトルコの強豪ガラタサライと対戦し、１−０の勝利を収めた。
一進一退の攻防が続いたなか、スコアレスで迎えた48分に南野が敵陣ペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。しかしキッカーを務めたデニス・ザカリアが決められない。それでも68分にCKの流れから最後はフォラリン・バロガンがゴール。これが決勝点となった。
74分までプレーした南野は、ガラタサライ戦のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出。『UEFA.com』によると、UEFAのテクニカルオブザーバーグループは「南野はチームのほぼ全ての攻撃チャンスに関与した。決定的なキーパスや賢いランニングを披露した。それに加えて、彼の闘志がチームの攻撃の激しさを支えていた」と選考理由を伝えている。
またフランスメディア『Maxifoot』も南野をマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選んでおり、採点記事でチーム最高タイの「７点」を与えて、次のように賛辞を贈っている。
「チームメイトがゴール前で決定力を発揮していれば、この日本人選手は少なくとも３アシストを記録していただろう。それでも彼は落胆せず、PKも獲得した。素晴らしいパフォーマンスだった」
得点やアシストこそなかったものの、高評価を受けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実のガラタサライ戦PK獲得シーン
