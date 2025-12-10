大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、来年3月に開催されるWBCに出場する野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）が報道陣に対応。参戦を表明したドジャース・大谷翔平投手（31）に言及した。

大谷は先月、自身のインスタグラムで参戦を表明したものの起用法については二刀流なのか、打者専念なのかはまだ決まっていない。井端監督は「彼を尊重しようかなと思っていますし、その辺は球団と話さないといけないし、あとはレギュラーシーズン最初から投手として投げるんだったら、大会から（開幕まで）3週間あるので、投手で投げなくて大丈夫なのか？ってのもあるので、これからちゃんと喋って」と大谷の意思を尊重し、対話を重ねて決めたいとした。

合流時期に関しては「投手の調整もあると思いますし、そこは（米国で）スプリングトレーニングからやってもらって、“メジャーリーガーはここで”ってそこに合わせて来てもらえれば、そっちの方がいいんじゃないですかね」とある程度の招集日を決めて呼ぶ方針とし、日本で代表合宿に参加した場合は「試合に出られないし、実戦もできないので、投手全員来たら約半分ぐらいがそう（MLB所属の投手に）なると、なかなか試合も、そうなってくると（NPBの他球団から）お借りすることになるのかなと思いますし」と代表合宿から参加した場合、練習試合には出場できないことなどから、代表チームの実戦にも影響が出てくる可能性を指摘した。

だからこそ「試合に出られるのは大阪からだと思うので、前回と多分ほぼ一緒」とし「時差もありますので時差調整しながら、うまくコンディションを整えてもらって、大阪でなんとか2試合、で本番になってくると思うので、その2試合で仕上げるのかなと」と前回大会同様、2月末あたりに合流し、大阪での強化試合など数試合で最終調整し、本番に臨んでもらうプランを口にした。

前回大会では大谷が米国との決勝戦の前に「憧れるのをやめましょう」という言葉でチームを鼓舞し、侍ジャパンは世界一に輝いた。この言葉はその後、名言として伝説となった。井端監督は今大会で大谷に期待する役割として「当然、プレーで引っ張っていってもらえればいいかなと思いますし、良い選手がいっぱいいますので、誰がどうこうでなく皆が引っ張るつもりでやってもらえれば。その中で中心でいてもらえれば」とした。

一方、前回大会で投手陣の兄貴分として、チームをまとめたパドレス・ダルビッシュ有は右肘手術をしたため、来季の全休が決定しており代表参加は絶望的となった。ダルビッシュを精神的支柱として招集するのかと尋ねられた井端監督は「リハビリもあると思う」とし、さらにベンチ入りの「枠が前より減ってしまったので…」とも明かし、現実的ではないとした。