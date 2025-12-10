フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が10日までに自身のインスタグラムを更新し、大ファンだという女優、フリーアナウンサーとの2ショットを披露した。

「これぞ、守ってあげたくなる可愛さ…」と書き出すと、自身とかねてファンを公言している田中みな実がピースサインをするショットをアップ。

「同性の私まで母性が溢れちゃう←一つひとつの仕草が、田中みな実さんにしかない魔法です」などとつづった。

堀江はかつて田中がMCを担当していた東京MX「ひるキュン！」でアシスタントを務めており、今年10月18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」にゲスト出演した際には「ずーっとそこから、みなみさんを応援団というか、応援隊長というか…」と田中への愛を語っていた。

フォロワーからは「素敵なツーショット とても可愛いです」「めちゃ奇麗 羨ましい！！」「聖夏ちゃんもみな実さんも眩しすぎるほと美しいよ〜！！！」「美人なツーショットです」「聖夏ちゃん＆みな実さんお二人のご関係が本当に素敵すぎる〜」といった反響が寄せられている。