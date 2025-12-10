9日の衆議院予算委員会では、補正予算の重点支援地方交付金についての議論が行われた。この中で高市早苗総理は「自治体によってはそれはクーポンかもしれない、電子マネー、ポイントかもしれない、そしてまた農水大臣が大好きなお米券かもしれない、いろんなやり方があるかもしれません」と、鈴木憲和農林水産大臣へのいじりを交えつつ答弁を行った。

立憲民主党の山岡達丸議員は、これをきっかけに農林水産大臣への追及を始めた。「今お米券の話が出ましたので、きょう農水大臣にお越しいただいてますので大臣にせっかくなので伺いたい」としたうえで、「不可解なのはやはり非常にそこ（おこめ券）にこだわる姿勢を見せておられるということです。農家さんのお立場にしてもお米を作ってる方だけではありませんよね。麦も大豆も野菜もあるいは果樹を作ってる方もいるし酪農畜産の方々もいらっしゃる。消費者にとってももちろんお米は高いんですけれども、だからといったお米だけじゃありません。食料品全体が高騰しているわけであります。お米だけということに非常に固執する、別の政策目的が混ざってるんじゃないかとそのことも疑ってしまうような、非常にアンバランスなんじゃないかと、このことを推奨されるのはどういうことでしょうか」と質問。議場からは「そうだ！」という声も飛んだ。

鈴木大臣は「まず私が何かお米だけにこだわっているということでは全くないということはですね、この場で正式に申し上げさせていただきたい。食料品の物価高騰に対する支援にあたってもいわゆるおこめ券の配布だけではなく、電子クーポン、プレミアム商品券、地域ポイント、食料品の現物給付など、各自治体においてできるだけ負担感が少なく速やかな実施が図られる方法を選択し進められることを期待をしております」と答えた。

山岡議員は「今ですね、お米だけにこだわっているわけではないというお話ありました。総理は『お米が大好きな農林水産大臣と』いうそういう振りがあったので」と話したところで、議場から「おこめ券！」とツッコミのヤジが入り、山岡議員はすぐに「おこめ券が大好きな、ですね」と修正した。「おこめ券が大好きな農林水産大臣というご紹介があったわけであります。ただやはりですね総理のおっしゃるとおりなんですけれども、私は農林水産大臣のさまざまこれまでのご発言や記者会見の様子を見ていると、やはり非常にご執心であられるように見えるんですよね」としたうえで、鈴木農水大臣がこれまでの記者会見でおこめ券をアピールしてきた事例が報道されていることを紹介。

そして「これはですね、特定の団体が発行しているおこめ券というのは額面が500円でも手数料が引かれて実際には440円分しか使えない。使える店も限られてくると。使える対象もですねお米だけのところもあればそれ以外にも使えるかもしれないし、それは店によると。これ利用者の方、これもらってもお店に確認をしなければいけないと、先ほど速やかに対応するんだとか、総理からお話ありましたけれども明らかに逆行しているように感じるわけであります。これですね、国民生活よりも特定の業界とのつながりを優先しているような疑いをかけられてもしかたないんじゃないかと、そのように感じるわけでありますが、大臣ご答弁があればお願いいたします」と追及した。

鈴木大臣は「先ほど山岡委員も各種報道によればっていう言い方をしていただきました。私自身が記者会見で申し上げてることも含めて全部聞いていただければ、各種報道と私の申し上げてることが若干違うということもご理解の上で今の質問があるんだというふうに私としては理解をしております」としたうえで、「おこめ券についてでありますけれども、私自身先ほどまで委員からご指摘のことは申し上げました。特に自治体の皆さんから私自身はお米が大好きですから、お米券の存在を十分承知をしておりましたし、使ったことも自分自身あります。しかしながら全くそれを目にしたことのない方もいるという中で、ギャップがあるということも感じましたので、丁寧にまずその物とは何なのかということも含めて農林水産省として質問が大変多うございましたから、ご説明をさせていただいた次第であります」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）