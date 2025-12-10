米フロリダ州オーランドで行われているウィンターミーティング（ＷＭ）の会場ホテルで９日（日本時間１０日）、来年３月のＷＢＣ各国監督、ＧＭらが取材対応した。侍ジャパン・井端弘和監督（５０）らは同監督会議に出席するために当地に集結していた。

１次ラウンドで日本と同組のプールＣに入っているチェコ代表のハジム監督は日本メディアの取材に応じ「日本でプレーできることは私たちにとって大きな名誉だ。グループステージが東京で行われること、しかもアジアで唯一の開催地というのは特別な意味があるよ。台湾という強い相手もいて、（前回大会で勝利した）中国はいない（笑）。『どの国なら勝てるか』という質問も受けるけど、それ以上に私たちはこの舞台に立てること自体誇りに思う。日本と対戦する試合でなくても、他の国との試合で日本の観客の前でプレーできることはとても特別で素晴らしいショーになると思う」と意気込んだ。

今季限りで巨人を退団したフルプら日本に縁のある選手も代表入りする予定だという。指揮官は「日本の選手たちと同じ舞台に立てることをとても楽しみにしている。特にドジャースの選手たちは素晴らしい。私の子どもたちは大谷翔平の大ファンだし、前回大会では佐々木朗希が私たち相手に投げた。山本由伸は私の一番好きな投手だ」と笑みを浮かべた。

「日本の文化は私の心に深く触れた。私たちは日本の方々、そしてＮＰＢから本当に大きなサポートを受けたし、私たちは日本に招待され、強化試合を行う機会もいただいた。栗山英樹（前）監督はチェコを訪れて私たちに幸運を祈ってくれた。その後、私たちは欧州選手権で初めて銅メダルを獲得した。信じられないような出来事だった。日本との絆、関係がこれからも続いてほしい。心からそう願っているよ」とハジム監督。「前回の代表には教師や清掃員、消防士、医師など様々な職業の選手がいたが、今回はもっと若いチームになり、多くは学生になる予定だ。ただ、彼らは将来、また教師のように社会を支える存在になると思うよ」。日本のファンに向けては「皆さんには心から感謝している。私たちの今回のＷＢＣでの目標は、この３年間は無駄ではなかったということをプレーで示すこと。日本からの応援を力にして戦う」とした。

チェコ代表は２３年にＷＢＣ初出場。１次ラウンドの日本戦ではロッテ・佐々木朗希（現ドジャース）と対戦し、２―１０で大敗を喫した。この試合で朗希から死球を受けたエスカラに対して、右腕は後日お詫びに大量のお菓子をプレゼントして直接謝罪。このやりとりが話題となり、チェコの選手、監督らも日本愛を示すようになっていた。