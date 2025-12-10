º£½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Íð¹â²¼¡¡Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ¡¡ÂÐºö¤Ï?
10Æü(¿å)¤ÏËÌ³¤Æ»¤ä´ØÅì¤«¤é²Æì¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£11Æü(ÌÚ)¤âËÌ³¤Æ»¤«¤é¶áµ¦¡¢²Æì¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¡¢»¥ËÚ¤«¤éÅìµþ¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£12Æü(¶â)¤Ï¹¤¯µ¤°µ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢13Æü(ÅÚ)¤«¤é14Æü(Æü)¤Ïµ¤°µ¤¬Äã²¼¤·¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10Æü(¿å)¤ÏËÌ³¤Æ»¤ä´ØÅì¤«¤é²Æì¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Âçºå¤Ç¤Ï±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
11Æü(ÌÚ)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÎóÅç¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶áµ¦¡¢²Æì¤Ïµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤«¤éÅìµþ¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¡¢Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÃæ¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âµ¤°µ¤ÎÍð¹â²¼¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü(¶â)¤Ïµ¤°µ¤Î¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü(ÅÚ)¤«¤é14Æü(Æü)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ÎóÅç¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ²á¤·¡¢¹¤¯µ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£13Æü(ÅÚ)¤ÏÀçÂæ¤«¤éÊ¡²¬¤Ç¡¢14Æü(Æü)¤Ï»¥ËÚ¤«¤éÂçºå¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤¬¤Ç¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÊª¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)
£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸