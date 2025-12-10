Ê÷Â¼·ò»Ê»á¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤è¤¯¤ä¤ëµÄÏÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¤³¤È¡×
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê»á¤¬10Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¹ñ·³¤¬9Æü¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ç¤Î´ÏºÜµ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«±ÒÂâÂ¦¤Ë»öÁ°ÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¤¹¤ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤âÆüËÜµ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬·±Îý¶è°è¤ËÆþ¤êÃæ¹ñ·³µ¡¤«¤é50¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Ï6Æü¤Ë²Æì¼þÊÕ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤Ë·±Îý¶è°è¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¶¯Ä´¡£¼«±ÒÂâµ¡¤¬¡Ö·±Îý¶è°è¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢¼«¤éÃæ¹ñÂ¦¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÁÜº÷ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤â¼«±ÒÂâµ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ÏÌµÀþ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÎËÇ«¤Î´ÏÂâ¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÊÔÂâ¤Ï·×²è¤Ë´ð¤Å¤´ÏºÜµ¡¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÄÌÃÎ¡£³¤¼«Â¦¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤·¤¿¡×¤È±þÅú¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌÃÎ¤Ï6Æü¸á¸å¤Î·±Îý³«»ÏÁ°¤Ë2²ó¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÎËÇ«¤Î´ÏºÜµ¡¤Ê¤É¤Î·±Îý³¤¶õ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ò¶õ¾ðÊó¡Ê¥Î¡¼¥¿¥à¡Ë¤ä¹Ò¹Ô·ÙÊó¤¬¡¢»öÁ°¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ê÷Â¼»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬¤è¤¯¤ä¤ëµÄÏÀ¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¡£ÊÌ¤Ë·±Îý¤¬ÌäÂê¤À¤ÈÆüËÜÂ¦¤¬ÌäÂê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤·¤¿¤³¤È¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£